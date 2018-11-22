كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 05:01 صباحاً - مازدا تتبع أسلوب جديد في تصميم سيارات الفئة الثالثة

تتبع شركة مازدا أسلوب جديد في تصميم سيارات الفئة الثالثة وتطبقه للمرة الأولى، ويطلق عليها التصميم بالضوء، أو فلسفة "كودو".

وبحسب موقع الشرق الأوسط، عرضت الشركة اليابانية أخيراً نموذجاً تجريبياً اسمه "كاي كونسبت" لتوضيح فكرة الانسيابية المطلقة التي يتمتع بها التصميم الجديد.

وسوف تكون أهم معالم تصميم سيارات مازدا في المستقبل التوجه نحو الحد الأدنى من الزخارف التي تؤثر في انسيابية السيارة مثل مقابض الأبواب والمرايا الجانبية.

كما تبدو أسطح جوانب السيارة منحوتة كأن تصميمها جاء بفعل وقوع الضوء عليها.

ويحتاج هذا النوع من التصميم إلى مهارات عالية وكثير من الوقت، وسوف تعرض الشركة أحدث نماذج الفئة الثالثة لها في معرض لوس أنجلوس الذي يقام في نهاية الشهر الحالي .