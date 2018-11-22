كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 05:01 صباحاً - رسميا.. هيونداي النترا الجديدة تصل الأسواق الروسية

أعلن وكلاء شركة هيونداي في موسكو عن نية الشركة طرح سيارات "النترا" المعدلة في السوق الروسية.

وبحسب روسيا اليوم، حملت " النترا " الجديدة الكثير من التعديلات التي طالت التصميم الخارجي، والواجهتين الأمامية والخلفية، وغطاء صندوق المحرك، وممتصات الصدمات، وحتى الأضواء.

أما من الداخل فقد زودت السيارة بواجهة قيادة عصرية، وشاشة تعمل باللمس في منتصفها، ومقود رياضي أنيق مزود بأزرار للتحكم بالعديد من خصائص المركبة وأنظمة الصوت.

ومن المفترض أن تأتي هذه المركبة بنوعين من المحركات، محرك بسعة 1.4 ليتر بقوة 128 حصان، وآخر توربيني سعة 1.6 ليتر بقوة 149 حصان.