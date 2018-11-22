كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 05:01 صباحاً - الزراعة : عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية تصل لـ 5 مليون جنيه

كتبت : انجي بيومي

قال الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الحملة المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمشاركة الجيش والشرطة بـ 21 محافظة، تستهدف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية التى تمثل تعدي على قوت الاجيال القادمة.

وأضاف "عبدالدايم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أن هذه الحملة ستتم في نفس التوقيت بجميع المحافظات، مشددًا على أنه حتى الآن لايوجد أي تصالح في التعدي على الأراضي الزراعية، وفكرة التصالح غير واردة على الإطلاق على الإطلاق، ولابدمن الإزالة.

وتابع، أنه حسب القانون أن الأراضي التى تم التعدي عليها ينبغي أن تعود للزراعة مرة أخرى على حساب المتعدي، ولكن حتى الىن الأماكن التى تم إزالتها لم تعود للزراعة مرة أخرى خاصة بعد بناء الأرض بالأساس والأعمدة المسلحة، موضحًا أن عقوبة المخالفة تصل لـ 5 مليون جنيه علاوة على الحبس.