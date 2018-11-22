أخ يقتل أخاه بسبب خلاف على "الريموت"

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوي-

ذكرت صحيفة "ديلي حرييت" التركية، مؤخرا، أن فتى في محافظة كيريكالي، قتل أخاه بعد شجار عنيف بسبب جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون "الريموت"، حسب موقع "سكاي نيوز".

ودخل الفتى القاتل الذي لم يجر ذكر اسمه في شجار مع أخيه الأكبر عمرا ثم جلب سكينا من المطبخ ووجه الطعنة المميتة.

وأورد المصدر أن الجريمة حصلت داخل البيت وعلى الرغم من نقل الضحية إلى المستشفى إثر الإصابة، فارق الحياة بعد وقت قصير من جراء الجروح البليغة التي تعرض لها.

واعتقلت السلطات الفتى المشتبه فيه، وسط صدمة بين الأهالي إزاء الجريمة التي حصلت بين أقرب الناس إلى بعضهم البعض بسبب خصومة تافهة وعابرة.