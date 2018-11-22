كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 03:48 صباحاً - بشرى لعشاق ميتسوبيشي في مصر . . لانسر لن تموت !!

يبدو أن القرار السابق الخاص بشركة ميتسوبيشي الذي يقضي بوقف انتاج سياراتها لانسر قد يتم عدم العمل به حيث تدرس الشركة في الفترة الأخيرة اعادة النظر من جديد في قرارها والاستمرار في انتاج لانسر على المستوي العالمي بالاضافة الي موديلات ميراج الأصغر في الحجم .

ميتسوبيشي تعيد التفكير في انتاج لانسر عالمياً

وقالت الشركة التي قدمت جراند لانسر في الفترة الأخيرة في آسيا أن مبيعات تلك الفئة من السيارات السيدان لاتزال تمثل نسبة كبيرة من المبيعات في العديد من الأسواق وبالتالي فان الشركة اعادت التفكير في الأمر وربما لن تقوم بوقف الانتاج الخاص بموديلات لانسر عالمياً. ورغم أن مبيعات السيارات الكروس أوفر والاس يو في قد تتفوق في الفترة الأخيرة ولكن لانسر وباقي السيارات السيدان تكافح لتحقيق مبيعات جيدة.

لانسر ربما تنتج على قاعدة انتاج رينو أو نيسان

وتقدم ميتسوبيشي في مصر سيارات لانسر بالاضافة الي موديلات اكليبس كروس واكسباندر وربما ستطرح في الفترة المقبلة موديلات أتراج السيدان الصغيرة المدمجة كذلك. وربما ستتعاون ميتسوبيشي لانتاج سيارات لانسر على قواعد انتاج مشتركة مع موديلات أخرى في علامة نيسان أو رينو لتقليل تكاليف الانتاج.