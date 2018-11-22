كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 03:48 صباحاً - نصائح للتعامل مع اطارات السيارات الشتوية

وجهت بريليانس البافارية للسيارات وكيل علامة بريليانس الصينية في مصر بعض النصائح لملاك السيارات بصورة عامة والتي تتعلق بضرورة استخدام إطارات قوية للشتاء لتجعل من يقودون السيارات مطمئنين. وقالت أنه يفضل شراء إطارات قويه و الاطمئنان علي سلامه الاطارات و قطع مسافة بها لا تقل عن 100 متر للتخلص من بقايا التشحيم.

ضغط الاطارات يختلف من فصل الصيف الي فصل الشتاء

كما طالبت بضرورة التأكد من حالة ضغط الإطار لأن مقاسات الإطارات تختلف من فصل الصيف لفصل الشتاء ويفضل اجراء الفحص كل اسبوعين. وتتميز هذه النوعية من الاطارات بقدرتها على التعامل مع مياه الأمطار حيث تقوم النقشات فيها بتصريف هذه المياه وبالتالي يمكنها الفرملة بصورة أفضل من الاطارات الصيفية لو كانت في نفس مكانها كما تحتاج لمسافة أقل للتوقف خلال الأمطار .