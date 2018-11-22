كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 03:48 صباحاً - أوبل جراند لاند اكس . . SUV ألمانية بالذوق والنكهة الفرنسية في مصر

تعتبر أوبل جراند لاند اكس من السيارات الجديدة التي دخلت السوق المصري في الشهور الأخيرة وهي تتوفر حالياً كموديلات 2018 ولكنها تعتبر سيارة حديثة لم تحقق بعد مبيعات كبيرة ولكن امكانياتها ومميزاتها تدفعها في هذا الاتجاه الناجح وتتميز السيارة بمحرك 1600 تربو بقوة 163 حصان وناقل حركه 6 سرعات وهي سيارة صناعة فرنسية .

مزايا عديدة في سيارات أوبل جراند لاند اكس في مصر

وتأتي السيارة بطول 4477 مم و عرض السيارة 1856 مم كما يبلغ وزنها 1360 كجم وتتميز السيارة بالعديد من التجهيزات المميزة التي تشمل:

- فرامل EBS - EBD - ESP - ASR

- 4 ايرباج

- ايموبلايزر مانع للسرقه

- 4 زجاج كهرباء

- سنتر

- باور

- تكييف dual zone ]ul

- راديو aux - usb

- وحدة رفع للزجاج

- طاره تليسكوبيه

- طاره مالتي ميديا

- بلوتوث

- مثبت سرعه

- محدد سرعه

- 6 سماعات

- شاشه 7 بوصه

- مصابيح شبوره اماميه وخلفيه

- ليدات خلفيه

- اضاءه نهاريه ليد

- زجاج فاميه خلفي

- نظام مراقبة الاطارات

- هاند بريك كهرباء

- حامل اكواب امامي

- سقف بانوراما ثابت

- مخرج تكييف خلفي

- مسند يد امامي

- سينسور بارك خلفي

- مصابيح اماميه هالوجين

- جنوط سبور 19

- فرش جلد

- مسند يد خلفي

- مرايات ضبط كهرباء

- مرايات ضم كهرباء

- تسخين في المرايات

- سينسور بارك امامي

- دعم قطنيه بكرسي السائق

- بصمة تشغيل

- عتب الباب كروم

- كاميرا خلفيه

- سينسور اضاءه ومطر

- طاره جلد

- شاحن موبايل بدون سلك

- اضاءه داخليه ليد

- مخرج كهرباء خلفي 230 فولت

- خاصيه كشف النقاط العمياء

- مراة الصالون ذاتيه التعتيم

- مصابيح اماميه زينون

- امكانية تعديل وضع السائق ب 10 وضعيات

- امكانية تعديل الكرسي الامامي ب 8 وضعيات

- دعم فطنيه بكرسي الراكب الامامي

- سقف السياره والمرايات باللون الاسود

- تسخين في الطاره

- تسخين في الكراسي الاماميه

- تهويه للمقاعد الاماميه

- سعة خزان الوقود 53 لتر

- سعة الصندوق الخلفي 514 لتر.