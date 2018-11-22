كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 03:48 صباحاً - "1000 جنيه" خصم على طقم كاوتش بيريللي لسيارات سوبارو XV في مصر

أعلنت مجموعة أبوغالي موتورز وكيل سيارات سوبارو في مصر عن عروض على شراء اطارات لسياراتها في السوق المحلي من علامة بيريللي وقالت الشركة أن العرض يشمل موديلات سوبارو XV حيث يمكن الحصول على سعر طقم كاوتش بيريللي للسيارة بسعر 7800 جنيه بدلاً من 8888 جنيه من المجموعة كما أكدت أن العرض متوفر في كل فروع أبو غالي ولا يشمل الموزعين المعتمدين.

تذاكر هدية من نيسان لكيدزانيا

وأكدت الشركة أن السعر شامل الضريبة بدون مصنعيه التركيب، ومن جانب آخر أعلنت شركة نيسان في مصر عن فرصة للفوز بتذاكر لكيدزانيا القاهرة من خلال القيام بعمل محطة بنزين من الصلصال وارسالهال في صورة على صفحة الشركة في مصر وأكدت أنه سوف يتم اختيار ثلاث فائزين في المسابقة وكل فائز سوف يحصل على تذكرتين للكبار و 4 تذاكر للاطفال.