كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 03:48 صباحاً - محمد صبحي : زيادة النسل يعتبر انتقام غير مقصود من المواطن للدولة
كتبت : انجي بيومي
قال الفنان محمد صبحي، إننا نعاني من تغييب العقل في كل شيء؛ الفنون، والسياسية، والمعلومات الاقتصادية الخاطئة.
وتابع "صبحي"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e" مساء الأربعاء،: "الأب والأم هيربوا أطفالهم إزاي وهما أصلًا مش متربيين؛ لأنهم يفتقدوا ثقافة تربية الأبناء وجهلاء بأسلوب التربية".
وأضاف أن زيادة النسل يعتبر انتقام غير مقصود من قبل المواطن للدولة، مؤكدًا أن الإسفاف موجود في كل العصور، ويجب تضافر جميع الجهود لنشر الوعي بين المواطنين.
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