كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 03:48 صباحاً - سقوط عصابة جديدة لسرقة السيارات بالمفتاح المصطنع



أعلنت قوات الأمن في القاهرة وبالتحديد التابعة لقسم الأزبكية عن القاء القبض على عصابة جديدة متخصصة في سرقة السيارات فيما قامت النيابة العامة باعلان حبس أفراد العصابة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق واتهمت المقبوض عليهم بتشكيل عصابة لسرقة سيارات المواطنين. اعتراف عصابة سرقة السيارات باخفاء سيارة مسروقة بالهرم وكانت القوات الأمنية قد ألقت القبض على أحد أفراد العصابة خلال قيامه بعملية سرقة سيارة عن طريق ما يعرف بالمفتاح المصطنع فيما اعترف الرجل في التحقيقات بعد القاء القبض عليه بأنه قام بسرقة سيارة أخرى وأرشد عن مكان السيارة المسروقة في الهرام وقام بالارشاد عن باقي أفراد العصابة المتعاونين معه في أعمال السرقة وتم بالفعل القاء القبض عليهم.

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