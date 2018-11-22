كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 03:48 صباحاً - محافظ كفر الشيخ : الدولة حلت أزمة المحتجزين في ليبيا..ومن يتواجد بطبرق بإرادته

كتبت : انجي بيومي

قال إسماعيل عبد الهادي طه، محافظ كفر الشيخ، إنه أُبلغ باحتجاز 16 مصريًا في مدينة طبرق الليبية بسبب نصب أحد المصريين على مجموعة من الليبيين بمبلغ يصل لـ120 ألف دينار، بما يُعادل 450 ألف جنيه.

وتابع محافظ كفر الشيخ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأربعاء، أنه بمجرد معرفته لهذا الأمر، أبلغ الشرطة فقامت بالقبض على النصاب المصري بعد عودته لمصر، والنيابة الآن تجري التحقيق معه.

وأشار إلى أنه أرسل خطابًا لوزير الخارجية السفير سامح شكري، ووزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم بشرح وافٍ عن حجز مجموعة من المصريين في ليبيا بسبب نصب مصري على مجموعة من الليبيين، لافتًا إلى أن الدولة حلت أزمة المحتجزين في ليبيا، ومن يتواجد بمدينة طبرق الليبية موجود بإرادته.