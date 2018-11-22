كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 03:48 صباحاً - قطع الكهرباء عن عدة مناطق بإسنا غداً لإجراء أعمال الصيانة



الأقصر – شيرين طلعت ينوه قطاع توزيع كهرباء الأقصر انه سيتم فصل التغذية الكهربائية عن المناطق الآتية 1- منطقه توماس 1 و 2 و توابعها 2 - منطقه اصفون بالكامل 3 - منطقة باويل 4 - منطقه ابو زعفه نطاق مركز و مدينه إسنا و ذلك يوم الخميس الموافق 22/ 11 / 2018 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً و ذلك بناء على طلب الشركه المصرية لنقل الكهرباء لإجراء أعمال الصيانة الضرورية بالمحطه بالتنسيق مع مركز و مدينه إسنا و الحصول على موافقة رئيس مركز ومدينة إسنا محمد سيد سليمان علي أعمال الفصل. ويتقدم قطاع توزيع كهرباء الأقصر بخالص الاعتذار للمواطنين المقيمين بالمناطق المتأثرة بساعات الفصل. ويناشد القطاع، المواطنين باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لتفادي ساعات الفصل.

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