كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 03:48 صباحاً - إجراء عمليات صيانة شاملة لمحطة مياه الضبعية بالأقصر



الأقصر – شيرين طلعت فى اطار توجيهات اللواء المهندس محمد يحيى كمال سليمان بالمتابعة الدورية لمحطات مياه الشرب والاهتمام بالصيانة الدورية للمحطات وأعمال التطهير والتعقيم لمراحل المحطات. تم عمل صيانة شاملة لمحطة مياه الضبعية النقالي وكذلك أعمال تطهير وتعقيم لمراحل المحطة والخزان وحتي يتم ضخ مياه ذات جودة عالية للمواطنين وتمت تلك الأعمال تحت اشراف مصطفي محمد مدير ادارة القرنة ، وكل من الكيميائي محمد فوزي مدير المعمل، والكيميائي مينا ثروت، وبمتابعة الكيميائي أحمد رشدي أحمد مدير عام ضبط الجودة، والكيميائي حسان سعدي مدير عام المعامل.

شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء عمليات صيانة شاملة لمحطة مياه الضبعية بالأقصر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .