طريقة عمل فطائر القرفة اللذيذة

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوي- حضري فطائر القرفة اللذيذ على طريقة الشيف غادة التلي، حسب موقع "سي بي سي" سفرة. المكونات: 4 أكواب و نصف دقيق 100 جرام زبدة ملعقة كبيرة خميرة كوب لبن 2 بيض نصف كوب سكر رشة ملح الحشو: 100 جرام زبدة كوب سكر بني 2 ملعقة كبيرة قرفة طريقة التحضير: يخلط الدقيق مع الخميرة والسكر والملح وتضاف الزبدة وتعجن جيدا يضاف البيض والفانيليا ويعجن الخليط جيدا يضاف كوب اللبن ويستمر العجن حتى تصبح عجينة طرية ومتماسكة تترك لتخمر تفرد العجينة باستخدام نشابة على سطح مرشوش بالدقيق تدهن بالزبدة ويخلط السكر مع القرفة ويرش عليه تطبق العجينة وتفرد مرة أخرى تقطع شرائح رفيعة ثم تبرم وتلف حول نفسها لتشكل حلقة ترص في صينية فرن وتترك لتخمر مرة أخرى تدخل فرنا ساخنا على درجة حرارة 180 مئوية، وتقدم باردة

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