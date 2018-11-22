كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 02:07 صباحاً - عايدة الأيوبي: "كنت بشتغل مدرسة قبل ما اغني"-فيديو
كتبت : شيرين عصملي
كشفت المطربة عايدة الأيوبي، عن المهنة التي كانت تزاولها قبل الاتجاه إلى الغناء.
وأوضحت خلال لقائها فى برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، :"كنت بدرِّس للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بإحدى المدارس الألمانية".
وقال إن مهنة المدرس ليست كما يتوقع البعض فهي من أصعب المهن، وأوضحت أنها كانت تعاني في التعامل رغم حبها الشديد للأطفال، مؤكدة أنها كانت تحرص على وجود تفاعل بينها وبين الطلاب.
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