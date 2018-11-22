كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 02:07 صباحاً - باولو: كنت بنام على الأرض في القطر.. وبعت موبايلي عشان اخطب-فيديو

كتبت : شيرين عصملي

قال حسام باولو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية، انه ظل يعاني كثيرا للانتقال إلى الدوري الممتاز، وخصوصا قبل اجتياز الثلاثين، مضيفا أنه أصر إلي الانتقال الي نادي الداخلية بدون أي مقابل قائلا :"كان حلمي اللعب في الدوري الممتاز ".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج " معكم منى الشاذلي " ، المذاع عبر فضائية " سي بي سي "، أنه كان يعاني أثناء التواجد داخل نادي "سكر ابو راس بالمنيا"، بسبب الظروف المالية الصعبة مردفا :"كنت بنام علي الارض في القطر عشان مش معايا فلوس".

واوضح أنه كان لا يمتلك أي أموال للتنقل من ناد إلى آخر في ظل الظروف التي كان يتعرض له، مردفا :"بعت موبايلي عشان اخطب ، لافتا أنه تعرض الى ظروف مادية قاسية أثناء التواجد داخل نادي الشمس معلقا "كنت شغال في مصنع عشان اعرف العب".