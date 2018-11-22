كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 02:07 صباحاً - شيحة: على وزارة السياحة تدريب خريجي كليات السياحة والفنادق لتأهيلهم للعمل

كتبت : شيرين عصملي

قال أشرف شيحة عضو غرفة شركات السياحة، إنه يتعين على وزارة السياحة أن تدرب خريجي كليات السياحة والفنادق ومعاهد الفندقة والكوادر الشبابية، حتى يكونوا مؤهلين للعمل في سوق العمل السياحي".

وأضاف "شيحة" في حواره مع الإعلامي خالد ابو بكر في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" يجب تجديد كافة المنشآت السياحية في القاهرة والغردقة وشرم الشيخ، حتى تنافس المنشآت السياحية العالمية، وعلينا التعرف على كافة مجالات التطور في قطاع السياحة على مستوى العالم".