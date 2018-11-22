كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 02:07 صباحاً - باولو: نادي الشمس سدد 75ألف جنيه للحصول علي طلب الاستغناء من الداخلية
كتبت : شيرين عصملي
قال حسام باولو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية ، إنه انتقل الى الدوري الممتاز من خلال نادي الشمس إلى نادي الداخلية ، مشيرا إلى وجود بعض الصعوبات في الانتقال الي الداخلية وهي طلب نادي الشمس رد مبلغ بقيمة 56 ألف جنيه للاستغناء عنه ، بالإضافة إلى 7 آلاف أخرى معلقا " مكنش معايا فلوس" .
وأضاف باولو خلال لقائه ببرنامج " معكم مني الشاذلي " ، المذاع عبر فضائية "سي بي سي " ،انه بدايته الكروية كانت من داخل مركز شباب" صنافير" بمحافظة القليوبية ، متابعا " كنت متألقا مع الفريق واحرزت اهدافا وكانت سبب انتقالي إلى نادي قها ".
واوضح ان ادارة نادي الشمس قامت بتسديد 75 ألف جنيه للحصول علي طلب الاستغناء من نادي الداخلية وعند مفاجأته بوجود 7 آلاف أخري حصل عليها من بعض أصدقائه وزوجة اخيه.
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