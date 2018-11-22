كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 02:07 صباحاً - رجال الأعمال المصريين: تسجيل الشركات أصبح أسرع عن السابق
كتبت : شيرين عصملي
قال علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إنه من الضروري أن يكون الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمي هم محور التنمية، مضيفا:" حتى نحقق الاستثمار والتنمية المستدامة من الضروري خلق فرص عمل مستدامة".
وأكد "عيسى" في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" نملك قانون استثمار جيد وتسجيل الشركات أصبح أسرع، ولكننا نواجه مشكلة البيروقراطية والحكم المحلي والتراخيص".
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