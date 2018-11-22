كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 02:07 صباحاً - "شركات السياحة": نسعى لسن قوانين تذيل عقبات المستثمرين

كتبت : شيرين عصملي

قال أشرف شيحة عضو غرفة شركات السياحة، إن المناخ الاقتصادي والاستثماري في مصر في أعقاب 25 يناير كان صعبا ومجروحا، ولكننا نشهد حالة من الاستقرار، مع الوصول إلى درجة نضج كبيرة في الدولة المصرية، وتوافر إرادة سياسية حقيقة.

وأضاف "شيحة" في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة": أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة إنجاز كبير، ولولا توافر الإرادة السياسية ما كانت ظهرت تلك المشروعات التنموية الكبيرة.

وتابع: "نطالب المستشارين القانونيين في الوزارات بالجلوس مع رجال الأعمال والمستثمرين من القطاع الخاص لسن قوانين معدة لتحقيق التنمية وتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين".