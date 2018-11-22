كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 02:07 صباحاً - اتحاد الصناعات: القطاع الخاص يمثل 18% من الناتج القومي المحلي المباشر

كتبت : شيرين عصملي

قال طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إننا نشهد اعلى درجات الثقة من المستثمرين في القيادة السياسية وحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

وأضاف " شكري" في حواره مع الإعلامي خالد ابو بكر في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، أن رئيس مجلس الوزراء يعرف أدوات القطاع ويتعامل معنا بشفافية لم نشهدنا مسبقا .

وأكد ان ثقة المستثمر المصري في القيادة السياسية في أعلى مستوياتها، موضحا أن القطاع الخاص يمثل 18% من الناتج القومي المحلي المباشر و6% ناتج قومي غير مباشر، ونتائج القطاع الخاص تشير الى ارتفاعها تدريجيا كل عام بما يؤكد استقرارها وقوتها".

وتابع:" نقلت كافة إستثماراتي إلى داخل مصر لثقتي وشعوري بالامان في طرح نشاطاتي في مصر، ولكن تواجهنا مشكلة البيروقراطية والتي تحتاج قانونا لحماية الموظف العام، بالإضافة إلى عدم وجود تسهيل لطلبات المستثمر في الحصول على الكهرباء والتسجيل والتراخيص".