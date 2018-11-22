كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 02:07 صباحاً - طاهر محمد طاهر يُعلن موقفه من الإنتقال إلى الأهلي أو الزمالك

طاهر محمد طاهر

أكد طاهر محمد طاهر لاعب فريق المقاولون العرب والمنتخبين الأول والأولمبي، أن حلم الانتقال لأحد قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، يراوده منذ أن كان طفلًا، وقبل الانضمام لناشئي ذئاب الجبل.

وقال طاهر في تصريحات تلفزيونية لفضائية "أون سبورت": "المقاولون العرب يرى أن هناك مشروع محمد صلاح جديد، فلذلك هناك اهتمام كبير بي، ولا ينظروا إلى الماديات ولكن لمصلحة اللاعب".

وأردف: "محمد النني لاعب آرسنال ومحمد صلاح نجم ليفربول، ساهما في صنع حالة لدى اللاعبين الصغار في المقاولون العرب، وشرف كبير لي أن أكون وسط هذه الأسماء".

وواصل: "الأهلي والزمالك أندية كبيرة جدًا، وكنت أتمنى الانضمام لهما وأنا في مرحلة الناشئين، ولكن نحن حاليًا في عصر الاحتراف، ومن الوارد أن يكون الانضمام لهما خطوة لي في يوم من الأيام".

وتحدث طاهر عن مشاركته الأولى ضمن صفوف المنتخب الوطني أمام تونس بالتصفيات الإفريقية، قائلًا: "فور تسجيل هدف تونس للهدف الثاني، تملكني إحساس بأن وقتي قد حان، وبالفعل أشار لي تيتو جارسيا بإجراء عمليات الإحماء".

واستكمل: "محمد صلاح قبل انطلاق المباراة قال لي بنسبة 90% ستشارك، كان يحفزني وأعتبره مثلي الأعلى".

وتابع كاشفًا: "محمد صلاح قال لي قبل اللقاء، إذا رأيتني لا تمرر لي الكرة ولا تبحث عني في الملعب".

واختتم: "صلاح أشاد بي عقب المباراة وخافيير أجيري المدير الفني كان سعيدًا بأدائي وأتمنى الانضمام لمعسكر المنتخب في المناسبات المقبلة".