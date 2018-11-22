كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 02:07 صباحاً - جدول مباريات اليوم الخميس 22-11-2018.. القنوات الناقلة والمُعلقين

مباريات اليوم

ننشر مواعيد مباريات اليوم الخميس 22 نوفمبر 2018، والقنوات الناقلة والمعلقين..

الأهلي يحل ضيفا على الوصل في استاد زعبيل، بإياب دور الـ16 من كأس زايد للأبطال، في تمام الخامسة والنصف مساء، وتبَث عبر أبو ظبي الرياضية 1، بتعليق عامر عبد الله وعصام عبده.

وفي الدوري المصري، يستضيف الزمالك منافسه الداخلية على ملعب بتروسبورت، في تمام السابعة مساء، وتنقل المباراة على أون سبورت.

الدوري السعودي بدوره يعود مجددا ومنافسات الأسبوع العاشر، إذ يقود محمد عواد فريقه الوحدة في مواجهة الباطن على استاد مدينة الملك عبد العزيز، بالساعة الخامسة وعشرين دقيقة، وتنقَل عبر السعودية الرياضية.

جدول مباريات اليوم الخميس 22-11-2018

* الدوري المصري

- الزمالك -الداخلية 19:00 م

* دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين (الجولة 10)

- الفتح - أحد - 1:45م

- الفيحاء - الحزم - 4:50م

- الوحدة - الباطن - 5:20م

* كأس زايد للأندية الأبطال دور الـ16

- الوصل - الأهلي - 5:30م

* الدوري المغربي

- الوداد البيضاوي * يوسفية برشيد 4:30 م