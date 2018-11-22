بالصور- أحدها بـ5 آلاف دولار.. أغرب أنواع أطباق الحساء في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

يفضل الكثيرون تناول أطباق الحساء الساخنة في فصل الشتاء، فهي تمنحنا الشعور بالدفىء، بالإضافة إلى فوائدها الصحية المتعددة، ويضع العديد من المطاعم والفنادق أطباق الحساء ضمن الوجبات الجانبية لقائمة الطعام، رغم ذلك هناك أنواع من أطباق الحساء غالية الثمن ومكوناتها غاية الغرابة.

وهذه أغرب أنواع أطباق الحساء من مختلف العالم، وتكلفتها عالية جدًا، وفق ما نشره موقع "listverse".

يعد الحساء من الأطباق الجانبية لقائمة الطعام التي تقدم في المطاعم والفنادق، كما أنها تعد في متناول الجميع ولا تكلف الكثير من الأموال، إلا أن هناك بعض المطاعم التي تقدم الحساء بمبالغ باهظة تكلف الكثير، والسر وراء ذلك يرجع إلى مكونات ذلك الحساء!

2- حساء من جراد البحر

الحساء الفيتنامي اللذيذ الذي يقُدر ثمنه بأكثر من 5000 دولار نظرًا لأنه يتكون من المكرونة الشعرية اللينة والتي تتكون من لحم جراد البحر الأزرق النادر واللحم البقري عالي الجودة، هذا ما يجعله يختلف كثيرًا عن أي حساء شعرية آخر.

3- حساء من زعانف القرش

يقُدر ثمنه بحوالي 450 دولار استرليني، ويرجع ارتفاع ثمنه احتوائه على نحو كيلو من زعانف سمك القرش، إلى جانب احتوائه على نسبة كبيرة من الحديد مما تعطيه قيمة غذائية كبيرة.

4 - حساء الشعرية مع لحم البقر

الحساء الأشهر في المطعم التايواني نيو بابا، ويقدر ثمنه بحوالي 10,000 دولار تايواني نظرًا لاحتوائه على أغلى وأجود لحوم البقر اليابانية والأمريكية والأسترالية والبرازيلية.

5- حساء بيض السمان ولحم الخنزير

حساء صيني شهير يبلغ سعره 215 دولارًا أمريكيًا نظرًا لقيمته الغذائية العالية ومحتوياته الغالية، حيث يتكون من بيض السمان و زعانف أسماك القرش إلى جانب كلا من الاسكالوب وماء الأسماك ولحم الخنزير.

6- حساء القاروص والنهاش الأحمر

والذي يأتي ارتفاع ثمنه نظرًا لاحتوائه على العديد من المكونات البحرية باهظة الثمن، والتي من أهمها سمك القاروص، سمك النهاش الأحمر، بالإضافة إلى الجمبري الطازج والمحار.