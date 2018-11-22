كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 12:52 صباحاً - بالفيديو.. ترامب يشكر السعودية على خفض أسعار النفط

ترامب وبن سلمان

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشكر إلى المملكة العربية السعودية على تراجع أسعار النفط، داعياً إلى المزيد من خفض الأسعار. بموازاة ذلك طالب زعيما لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي إدارة ترامب بإجراء تحقيق جديد لمعرفة ما إذا كان ولي العهد السعودي مسؤولاً عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.



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