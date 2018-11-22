كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 12:52 صباحاً - طبيب:17 مليون فرد يتوفى بسبب أمراض القلب في العالم سنويا

معتز عوض

قال الدكتور محمد صبحي، أستاذ أمراض القلب بجامعة الإسكندرية، إنه هناك 17 مليون فرد يتوفى بسبب أمراض القلب في العالم سنوياً، ويكون السبب الرئيسي في ذلك هو الدهون.

وأضاف "صبحي" في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، قائلاً: "الجسم به دهون مفيدة تحمي الجسم وهناك دهون ضارة".

وتابع: "الدهون تتكون في الجسم منذ الولادة، وعلاج الدهون مرتبط باتباع نظام معيشي غذائي متكامل، وممارسة الرياضة والمشي بصفة مستمرة واتباع نظام غذائي محدد يسهم بشكل مبير في علاج الدهون".