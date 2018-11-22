كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 12:52 صباحاً - الرئيس الأمريكي: واشنطن ستُبقي على الشراكة الراسخة مع السعودية

ترامب وبن سلمان

أ ف ب

أكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب أمس إن الولايات المتحدة تعتزم أن تظل شريكاً راسخاً للمملكة العربية السعودية، مقدما لها الشكر على مساعيها لابقاء أسعار النفط منخفضة.

وقال ترامب عبر «تويتر» «أسعار النفط تنخفض. رائع! هذا بمثابة خفض كبير للضرائب بالنسبة لأميركا والعالم. استمتعوا!» مشيرا إلى أن سعر البرميل بات «54 دولارا (بعدما) كان 82 دولارا». وأضاف «شكرا للسعودية، فلنخفضها أكثر».

وتأتي إشادة ترامب بمساعدة السعودية على الابقاء على أسعار النفط منخفضة بعد تصريحات في البيت الابيض الثلاثاء قال فيها «إذا اختلفنا معهم، أعتقد أن أسعار نفطكم ستصل إلى السقف». وأضاف «لقد ساعدوا على ابقائها منخفضة».

وفي بيان رسمي الثلاثاء أكد الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة تعتزم أن تظل شريكاً راسخاً للمملكة العربية السعودية.

وأضاف أن أجهزة المخابرات الأميركية تواصل تقييم المعلومات بشأن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وقال ترامب «قد يكون ولي العهد (السعودي) علم بهذا الحادث المأساوي، ربما نعم وربما لا».

إلا أنه رفض نهائياً أي نية لمعاقبة السعودية، وقال إن «الولايات المتحدة تنوي أن تبقى شريكا راسخا للمملكة السعودية».

من جهة أخرى، اعتبر الرئيس الأميركي أن إيران مسؤولة عن الحرب في اليمن وتسعى لزعزعة استقرار المنطقة.

وأضاف ترمب أن «العالم بات مكاناً خطراً جداً، فإيران على سبيل المثال مسؤولة عن الحرب بالوكالة ضد السعودية باليمن، وتحاول زعزعة استقرار العراق وتدعم حزب الله الإرهابي في لبنان والديكتاتور بشار الأسد في سوريا، الذي قتل الملايين من مواطنيه».

وجاء في البيان أن «إيران قتلت عدداً من الأميركيين والأبرياء في الشرق الأوسط».

وشدد ترامب على أن السعودية حليف حيوي في مواجهة إيران.

وأكد البيان أن السعودية أنفقت المليارات من الدولارات لقيادة الحرب ضد التطرف والإرهاب.

وقال ترامب أن السعودية والولايات المتحدة شريكتان في مواجهة إيران، وأن السعودية التزمت باستثمار مبلغ 450 مليار دولار في عقود لشراء أسلحة أميركية وغيرها من الاستثمارات، كما أنها منتج رئيسي للنفط.

وخلص ترامب إلى القول «ببساطة شديدة هذا يعني أميركا أولا».