كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 12:52 صباحاً - شاهد: بطلة العالم في الريست تهزم إدوارد



معتز عوض استطاعت مريم محمود بطلة العالم والجمهورية في مصارعة الذراعين، المعروفة بالرست من تحقيق الفوز على الفنان والإعلامي إدوارد أثناء مباراة حقيقية داخل ستديو برنامج القاهرة اليوم . وقال إدوارد ساخرا عقب الهزيمة في برنامج القاهرة اليوم ، الذي يبث على شاشة اليوم "يانهار اسود انا ملحقتش اعمل حاجة، يانهار.اسود ".

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