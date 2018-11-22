كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 12:52 صباحاً - حسن حسني :رأيت الحب في عيون الناس بمهرجان القاهرة
معتز عوض
قال الفنان الكبير حسن حسني، إنه رأى الحب في عيون الحاضرين بمهرجان القاهرة السينمائي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال على شاشة "dmc"، أن حب الناس فضل من الله ويلمسه في كل مكان يذهب إليه.
وانطلقت مساء أمس الأول الثلاثاء، فعاليات الدورة 40 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، وذلك بدار الأوبرا المصرية، التي استعدت بشكل خاص لاستقبال هذا الحدث بإنشاء مسرح خاص لاستقبال الفعاليات التي تستمر على مدار 9 أيام.
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