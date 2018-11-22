كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 12:52 صباحاً - الحبسي: سأشارك مع المنتخب العماني بكأس اّسيا 2019
علي الحبسي
أكد العماني علي الحبسي لاعب الهلال، أن الوقت مازال مبكرًا لتحديد مدى مشاركته مع الهلال في دوري ابطال آسيا ،قائلا : ” المدرب سيختار القائمة الأنسب للهلال ” .
وتحدث الحبسي عن تجربته مع الهلال في تصريحاته لـ ” في المرمى “، قائلا : ” قوة الهلال تكمن في انه يعطي كل فريق حقه ولا نقلل من أي فريق، الهلال يمتلك لاعبين سعوديين مميزين ويشكلون مزيجا رائعا مع اللاعبين الاجانب ” .
وأضاف: ” في الهلال المعادلة مختلفة.. اللاعب الهلالي السعودي استطاع أن يثبت وجوده في ظل عدد الأجانب الكبير ” .
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