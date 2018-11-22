كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 12:52 صباحاً - "عضو بالنواب" يقترح مزاولة مهنة الطب فى القطاعين الحكومي والخاص معا
معتز عوض
قال عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه تقدم باقتراح لمنع الأطباء من مزاولة المهنة في القطاعين الحكومي والخاص معا، مضيفا:" من الضروري ألا يشتت تركيز الطبيب في العمل بين القطاعين الحكومي والخاص".
وأضاف " الفقي" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، قائلا:" أقترح زيادة مرتب الطبيب الذي يختار العمل في المستشفيات الحكومية بحيث يكون متفرغا للعمل بها، وذلك لمنع استغلال بعض الأطباء الخاطئ للمستشفيات الحكومية".
وتابع: "يتضمن المقترح تخيير الطبيب بين العمل في المستشفيات الحكومية والخاصة، وذلك لإعطاء الفرصة وفتح المجال للأطباء الصغار لاكتساب خبرة العمل في المستشفيات الحكومية
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