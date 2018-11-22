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الملك سلمان يُشارك أداء العرضة السعودية في حفل أهالي الشمالية

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كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 12:52 صباحاً - الملك سلمان يُشارك أداء العرضة في حفل أهالي الشمالية


الملك سلمان يُشارك أداء العرضة السعودية في حفل أهالي الشمالية

الملك سلمان بن عبدالعزيز


شارك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في أداء العرضة السعودية، وذلك في ختام حفل إمارة وأهالي منطقة الحدود الشمالية احتفاءً بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله - للمنطقة وتدشين مشروعات تنموية بها.

وشارك الأمراء خادم الحرمين الشريفين أداء العرضة السعودية في ختام الحفل.


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