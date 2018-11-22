كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 12:52 صباحاً - الملك سلمان يُشارك أداء العرضة السعودية في حفل أهالي الشمالية

الملك سلمان بن عبدالعزيز

شارك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في أداء العرضة السعودية، وذلك في ختام حفل إمارة وأهالي منطقة الحدود الشمالية احتفاءً بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله - للمنطقة وتدشين مشروعات تنموية بها. وشارك الأمراء خادم الحرمين الشريفين أداء العرضة السعودية في ختام الحفل.



















شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يُشارك أداء العرضة السعودية في حفل أهالي الشمالية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .