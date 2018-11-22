كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 12:52 صباحاً - أسامة كمال: " لو اللي قبلنا بنو السد.. إحنا بنينا العاصمة الإدارية "

معتز عوض

انتقد الإعلامي أسامة كمال، صمت المواطنين أمام الأكاذيب التي تحاول تثبيط الهمم، ولا يحاولون الرد عليها، رغم أنهم مشاركين بأنفسهم في أعمال البناء.

وقال كمال في مقدمة برنامج "مساء dmc": "لو كانت إسرائيل في 73 مدعومة من أمريكا وأوروبا الغربية، الإرهاب في سيناء مدعوم من دول أكثر، وتكلفة الحرب على الإرهاب اللي بيقبض من كل ناحية وكل بلد كبيرة".

وتابع: "في 73 الناس كانت حاسة بالمواجهة مع إسرئيل، اليوم محدش في دماغه، الجيل اللي قبلنا حفر القناة في سنين، الجيل الحالي حفر قناة أقصر في سنة واحدة، الجيل السابق بنى السد، الجيل ده بنى العاصمة الإدارية الجديدة، ومعاها مدن جديدة".

وأردف: "ليه الناس صوتها وطي رغم إنه جيل قبل إجراءات إصلاحية صعبة وقاسية، ليه زعلانين ومكشرين، والسكاكين خارجة علينا ومحدش عنده همة يقول ما تفوق وتبص للي موجود".