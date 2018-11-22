الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد زواجها الـ71

تحتفل الملكة البريطانية، إليزابيث الثانية، بالذكرى الـ71 لزواجها من الأمير فيليب، في حين لم يترافق الحدث مع أي احتفالات رسمية في بريطانيا، كما شهدت في العام الماضي.

ويعتبر زواج اليزابيث من فيليب الأطول في تاريخ السلالة الملكية، في حين يتحدث الكثيرون عن علاقة الود والدعم المتبادل التي تجمعهما حتى اليوم، وخاصة لكون إليزابيث ملكة لبريطانيا، وهو الدور الذي يتطلب كثيرا من الجهد والالتزام، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم".

ويذكر أن إليزابيث الثانية كانت بعمر الـ21 عامًا عندما تزوجت من الملازم -آنذاك- فيليب مونتباتين، في كنيسة "وستمنستر آبي" في العاصمة البريطانية، لندن في 20 نوفمبر، عام 1974.

وأشار بيان ملكي صدر مؤخرًا، إلى أن الأمير فيليب تقاعد كليًا من القيام بالواجبات العامة، لأسباب صحية، بينما تواصل الملكة مهامها والتزاماتها الرسمية على أكمل وجه.

يذكر أن الملكة والأمير البريطانيين احتفلا بعيد زواجهما الـ 70، العام الماضي، باحتفال رسمي كبير نظم في قلعة "ويندسور".

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