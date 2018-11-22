الامارات | بعد زواج دام 21 عاماً.. دي نيرو ينفصل عن هايتاور

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد زواج دام 21 عاماً.. دي نيرو ينفصل عن هايتاور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دي نيرو تزوج هايتاور عام 1997. رويترز

انفصل الممثل الأميركي روبرت دي نيرو عن زوجته غريس هايتاور، بعد زواج دام 21 عاماً.

وقال مصدر مقرّب من الاثنين لمجلة بيبول الأميركية، إن دي نيرو وهايتاور انفصلا بالفعل، ويعيشان في منزلين منفصلين. وأضاف «في بعض الأحيان الأمور لا تسير مثلما تأمل أو تريد».

وكان دي نيرو (75 عاماً) قد تزوج هايتاور (63 عاماً) عام 1997، وأنجبا إيليوت (20 عاماً) وهيلين غريس (ستة أعوام).

يشار إلى أن هذه ليست أول مرة ينفصل فيها دي نيرو وهايتاور، إذ إن دي نيرو تقدم بطلب الطلاق عام 1999، وخاض معركة قضائية للحصول على حضانة طفلهما، ولكن في النهاية تمكّن الاثنان من تسوية الأمور بينهما، ولم يقع الطلاق.