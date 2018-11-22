الامارات | «الاتحاد للطيران» تفوز بجائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحاد للطيران» تفوز بجائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت «الاتحاد للطيران» بجائزة «فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة» المرموقة، في فئة «أفضل مبادرة في مجال دعم أسلوب الحياة الصحي للأم والطفل»، تقديراً لخدمة «المربية في الأجواء» التي توفرها الشركة، وذلك خلال حفل الجوائز الذي انعقد، الليلة الماضية، في فندق قصر الإمارات. واحتفت مراسم الجائزة باليوم العالمي للطفل الذي يوافق 20 من نوفمبر كل عام، وتهدف الجائزة إلى تكريم التميّز والإبداع في مجالات الأمومة والطفولة في دولة الإمارات. تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد للطيران قدمت خدمة «المربيات في الأجواء» في سبتمبر 2013، ويعمل طاقم المربيات على متن الطائرة لتوفير المزيد من المساعدة للعائلات، والسماح للوالدين بالمزيد من الوقت الشخصي، في الوقت الذي تتم رعاية الأطفال.