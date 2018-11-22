الامارات | برنامج «عام زايد» يستضيف مؤرخة وخبيراً ومليارديراً

شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج «عام زايد» يستضيف مؤرخة وخبيراً ومليارديراً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «البرنامج» من تقديم حامد بن كرم. من المصدر

تستضيف حلقة الغد من برنامج «عام زايد»، على قنوات مؤسسة دبي للإعلام، مجموعة من المقيمين ممن عايشوا وعرفوا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عن قرب، وهم: المؤرخة الدكتورة فراوكه هيرد باي، وزوجها الخبير النفطي ديفيد هيرد، إلى جانب الملياردير الهندي يوسف علي.

واهتمت الدكتورة فراوكه، الحاصلة على دكتوراه في التاريخ والعلوم السياسية من برلين عام 1967، بالكتابة عن تاريخ دولة الإمارات، وسيرة ومسيرة القائد المؤسس الشيخ زايد، وتعتبر من الأوائل الذين وثقوا لتاريخ الإمارات، بعد أن حطت الرحال في مدينة أبوظبي، إثر زواجها من البريطاني ديفيد هيرد، الخبير النفطي الذي يعد شاهد عيان على المتغيرات الكبيرة في مدينة أبوظبي والمنطقة ككل، وعلى عبقرية الوالد المؤسس رحمه الله.

أما الملياردير الهندي يوسف علي، فقدم إلى الإمارات عام 1973، ويتحدث في الحلقة عن مواقفه مع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وذلك بعد أن اعتمد بشكل كبير على رؤية الراحل في تحقيق طموحاته في مجال المال والأعمال، حتى أضحى من كبار الأغنياء في العالم.

ويبث برنامج «عام زايد» كل جمعة على شاشات قنوات مؤسسة دبي للإعلام في بث مشترك من الساعة 14:00، وهو من تقديم الإعلامي الإماراتي حامد بن كرم، وإخراج محمد آل رضا، والمنتج المنفذ فتيحة شواط، التي تتولى أيضاً مهمة الإعداد، فيما الإشراف لعبدالله السركال.

يبث البرنامج كل

جمعة على

شاشات قنوات

«دبي للإعلام»