الامارات | «تحدي دبي للياقة 2018».. ختام كرنفالي واحتفاء بالأبطال

شكرا لقرائتكم خبر عن «تحدي دبي للياقة 2018».. ختام كرنفالي واحتفاء بالأبطال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يختتم «تحدّي دبي للياقة» في نهاية الأسبوع الجاري فعاليات دورته الثانية بالكرنفال الختامي الذي يقام برعاية «بنك الإمارات دبي الوطني»، وبالتعاون مع «إعمار»، ويمتد على مدار يومين في أبرز وأروع وجهتين في دبي، وهما حديقة البرج في وسط مدينة دبي و«دبي أوبرا»، وذلك يومي الجمعة 23 نوفمبر الجاري من الساعة 2 ظهراً وحتى 10 ليلاً، والسبت 24 نوفمبر من الساعة 1 ظهراً حتى 8 مساءً. ويدعو الكرنفال جميع سكان دبي من مختلف الفئات العمرية ومستويات اللياقة للمشاركة والاستمتاع بمجموعة واسعة من الأنشطة الرائعة، مثل حصص اللياقة والمسابقات. وسيشهد المسرح الرئيس كثيراً من الأنشطة المشوقة، من بينها :

27 حصة لياقة «هيب هوب» من مركز «هيب كارديو»، تمارين «ستيل» برفقة عمر موصلي، يوغا من مركز «بهارات ثاكور»، تمارين البيلاتس مع ليلى صبري، حصص تمارين «نايكي» المملوءة بالنشاط والحيوية

، تمارين الملاكمة من «إن آر جي». وسيكون الكرنفال مناسبة مثالية يقوم خلالها بطل الألعاب الرياضية الشديدة والقاسية ورجل الماراثونات، ماركوس سميث، الذي يتخذ من دبي مقراً له بإتمام المهمة البطولية التي تعهد بتنفيذها بمناسبة تحدي دبي للياقة 2018، وهي الجري في 30 ماراثوناً خلال 30 يوماً. ولدى اختتام مبادرة اللياقة، سيكون سفير التحدي قد قطع جرياً مسافة إجمالية قدرها 1266 كيلومتراً خلال شهر واحد.

ويُختتم الكرنفال بعرض أضواء مذهل مستوحى من «تحدي دبي للياقة» على «برج خليفة» الشهير، ليتيح للمشاركين الاحتفاء بالتقدم الذي أحرزوه في مسيرتهم نحو تعزيز لياقتهم البدنية خلال «تحدي دبي للياقة»، والتخطيط لمواصلة النشاط والمضي قدماً نحو تحقيق الأهداف التي وضعوها لأنفسهم بعد اختتام التحدي.

وهذا العام، واصلت دبي مسيرتها الرامية الى أن تصبح المدينة الأكثر نشاطاً وممارسة للرياضة على مستوى العالم في إطار هدفها الطموح باستقطاب أكثر من مليون مشارك في مبادرة زخرت بالعديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية المحفّزة على الصعيد الشخصي لمختلف المجتمعات والفئات العمرية والقدرات ومستويات اللياقة البدنية. وشهد «تحدي دبي للياقة 2018» افتتاح خمس قرى جديدة للياقة، تميزت بفعالياتها الممتعة، وقدمت للمشاركين آلاف الحصص والأنشطة المجانية في مواقع رئيسة حول المدينة وهي: الخوانيج؛ مركز دبي المالي العالمي، مركز دبي للسلع المتعددة؛ كايت بيتش؛ نخلة جميرا. ويوفر الكرنفال الختامي للجمهور فرصة الالتقاء والاحتفاء بالإنجازات التي حققوها على صعيد تعزيز لياقتهم البدنية خلال تحدي دبي للياقة. وستشهد حديقة البرج العديد من حصص اللياقة المجانية والفعاليات الممتعة التي ستقام في مناطق عدة على مدار يومي الكرنفال:

1 فرصة اختبار السرعة عبر التسابق مع شخصيات عدة في سباق الأضواء من «بنك الإمارات دبي الوطني».

2 تخطي مضمار العوائق الذي يضم تحديات، مثل تحدي التوازن وتخطي العوائق عبر الطين والرمال والأسلاك الشائكة.

3 جناح الألعاب الرياضية بتقنية الواقع الافتراضي، حيث يمكن للمشاركين خوض غمار المنافسة في سلسلة من تحديات اللياقة.

4 منطقة الأطفال التي تتيح للصغار تجربة مهاراتهم في رمي الكرة ومهارات كرة القدم، والقفز على الترامبولين، ونادي اللياقة للصغار، ومضمار العوائق للصغار، وتنس الطاولة والكريكيت المصغر.

5 منطقة التدريبات التفاعلية لكأس آسيا لكرة القدم التي ستتحدى مهارات عشاق كرة القدم، وتوفر لهم فرصة الفوز بالتذاكر لحضور المباريات التي ستنطلق في يناير 2019

6 منطقة «سكيتراتي» لرياضة التزلج على العجلات، حيث يمكن للمشاركين التزلج وقضاء أمسية ممتعة.

7 سيقدم «ميديكلينيك» فحوصاً مجانية للصحة، في حين سيقدم مركز «أناتومي ريهاب» أيضاً خدمات العلاج الفيزيائي والتدليك الرياضي مجاناً.

8 تمارين اللياقة 30x30 الحصرية مع «ديزني»، حيث يمكن لجميع أفراد الأسرة مزاولة التمارين الرياضية، عبر متابعة الشخصيات الكرتونية والأبطال المفضلين لديهم.