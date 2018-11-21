هل استخدام بوتكس المعدة لخسارة الوزن آمن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسماء أبو بكر: من المعروف أن البوتكس يعتبر حلا للكثير من المشاكل التجميلية خاصة المرتبطة بالجلد، كالتجاعيد، إلا أنه يساعد أيضا في خسارة الوزن الزائد، عن طريق حقنه في المعدة أو ما يُعرف بـ"بوتكس المعدة".. فهل هو آمن؟ لمتابعة القراءة تابع موقع"الكونسلتو".

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