حضور حفلات الزفاف.. أحد الأنشطة الجديدة التي تقدم للسائحين في الهند

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوي-

عادة ما تعتبر حفلات الزفاف شأناً خاصاً بالعروسين وذويهما وأصدقائهما، إلا أن توجهاً جديداً يتمثل في السماح للسياح بحضور حفلات الزفاف مقابل مبلغ من المال، بدأ ينتشر في الهند بشكل متزايد .

بدأت شركة "جوين ماي ويدينج" مؤخراً بتوفير خدمة جديدة من نوعها تتمثل في إمكانية حضور السياح لحفلات الزفاف التقليدية في الهند مقابل أجر قد يصل إلى مئات الدولارات للشخص الواحد.

ولا تقتصر الخدمات التي تقدمها الشركة على حضور الزفاف فحسب، وإنما تشمل أيضاً تقديم الملابس والوجبات الهندية التقليدية، إضافة إلى المشاركة في مراسم زفاف العروسين.

وقال السيد أورسي برانكاني، مدير شركة "جوين ماي ويدنج" في حديث له مع محطة سي إن بي سي: "لا شيء أفضل من حضور فعاليات حفل الزفاف للتعرف على التقاليد والأزياء والموسيقى المحلية، ناهيك عن تذوق الكثير من أنواع الطعام التي تميز الثقافة الهندية"

وأضاف السيد برانكي: "لا تنطوي هذه التجربة على أية مخاطر، إذ يمكن للسائح أن يحضر الزفاف مع مئات الأشخاص، ويحظى بمعاملة مميزة، ورعاية فائقة من قبل القيمين على الحفل".

وتبلغ تكلفة حضور حفل الزفاف في الهند 150 دولاراً أمريكياً لليوم الواحد، وتغطي هذه التكاليف الطعام والشراب، وأجور المواصلات، إضافة إلى مُرافق خاص لاستقبال السائح وشرح التقاليد والعادات المتبعة في حفل الزفاف.

من الجدير بالذكر أن الخدمة الجديدة بدأت تنتشر في الهند بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، حيث أصبح الكثير من الأشخاص منفتحين على هذه الفكرة بشكل متزايد، وفق ما أورد موقع "أوديتي سنترال" الإلكتروني.