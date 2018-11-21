كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 21 نوفنبر 2018 09:52 مساءً - هانى شاكر يُحيى حفلًا غنائيًا بجامعة القاهرة

أحيا الفنان هاني شاكر حفلًا غنائيًا بجامعة القاهرة بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، في إطار موسمها الثقافى والفنى، وبحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وحضورًا كثيفًا من طلبة جامعة القاهرة.

بدأ هانى شاكر الحفل بأغنية "يا أحلى اسم فى الوجود يامصر"، و"فينك من بدرى"، ثم أغنية "لو هتسهر كل ليلة"، ويقدم هانى شاكر باقة من أغانيه المعروفة خلال الحفل.