كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 21 نوفنبر 2018 09:52 مساءً - أحمد موسى: اكتشاف 422 ألف حالة مصابة خلال حملة الكشف عن فيروس سى
معتز عوض
قال الإعلامى أحمد موسي، إن حملة الفحص الشامل للكشف على فيروس سى التى بدأت فى بداية شهر أكتوبر 2018، وصلت للكشف على 10 ملايين مواطن.
وأضاف "موسى"، خلال تقديمه، ببرنامج «على مسئوليتى» المُذاع على قناة "صدى البلد"، أن المسح الذي تم جاء به 422 ألف مصاب.
وأشار إلى أن أعلى محافظة حصلت على نسبة عالية فى الإصابة كانت الفيوم وبعدها دمياط وبعدها القليوبية وأقل محافظة جاءت الاسكندرية.
وقام موسي بعرض صورة توضيحية تكشف ترتيب المحافظات العشر التى بدأ الفحص بها فى المرحلة الاولى.
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