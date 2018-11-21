كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 21 نوفنبر 2018 09:52 مساءً - أحمد موسي: الكشف على 10 ملايين خلال حملة الفحص الشامل

معتز عوض

طالب الإعلامى أحمد موسي، من المواطنين بالاستجابة لـ حملة الفحص الشامل للكشف على فيروس سى التى بدأت فى بداية شهر أكتوبر 2018.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه، ببرنامج «على مسئوليتى» المُذاع على قناة "صدى البلد"، أن العلاج يقدم من الدولة للمواطنين بالمجان.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى ستنتهى فى الفترة المقبلة وسيتم بدأ المرحلة الثانية.

وكشف أن ما يتم من فحص يحدث للمرة الأولى ويعتبر الأكبر للقضاء على فيروس سي وأمراض الضغط والسكر.

وتابع أن وزارة الصحة قامت بالكشف على 10 ملايين مواطن فى 50 يوما، معلقا هناك دول على مدار تاريخها لم تقدر بعمل فحوصات على هذا العدد.

وأكد أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد تذهب كل يوم لمحافظة للاطمئنان على سير التحاليل وتقوم بالتواصل مع المواطنين.