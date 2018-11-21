كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 21 نوفنبر 2018 09:52 مساءً - عشماوي: شراكة القطاع الخاص فى المجمعات الاستهلاكية لتخفيض الأسعار

أكد الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن طرح 7 مجمعات استهلاكية للشراكة مع القطاع الخاص، تأتى من أجل تقديم خدمة أفضل للمستهلك، وإن غرض تلك المنافذ توصيل السلع للمستهلك بسعر تنافسي، وجودة عالية.

وأضاف عشماوى، في مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" على قناة "Ten"، أن الشراكة تهدف لزيادة السلة السلعية، ورفع كفاءة السوق، وتقدم خدمة جيدة للمستهلك المصري بأسعار أفضل، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها 1259 جمعية استهلاكية، و "جمعيتى" تصل لـ4 آلاف منفذ، وكلها منافذ مسخرة لخدمة المستهلك.

وأوضح مساعد أول وزير التموين للاستثمار، أن عمل شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص إتاحة أكبر للسلع، وأن السماح للقطاع الخاص بإدارة بعض المجمعات الحكومية يعد إضافة للحكومة، ولا ينتقص منها، مشددا على أن النظام تشاركي بين الحكومة والقطاع الخاص، فالامتلاك للحكومة، والإدارة للقطاع الخاص، وهذا لا يسمى خصخصة.