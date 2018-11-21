كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 21 نوفنبر 2018 09:52 مساءً - وزير الخارجية الامريكى: السعودية عنصر قوى لمواجهة ايران

أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، على أن السعودية شريك مهم للولايات المتحدة في مجال الأمن القومي ومواجهة إيران.

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قد قال في تصريحات له أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ملتزمة بسياسة تعزز أمنها القومي المرتبط بالسعودية.

وقال بومبيو، خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مع نظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، في واشنطن: "نواصل البحث عن الحقيقة بشأن قضية المواطن السعودي، جمال خاشقجي".

وتابع: "مثلما قال الرئيس اليوم، ستواصل الولايات المتحدة الحفاظ على علاقتها مع المملكة العربية السعودية"، مضيفاً: "هذا التزام طويل (الأمد) وتاريخي وحيوي للغاية بالنسبة للأمن القومي للأميركيين".

من جهته، أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تعتزم أن تظل شريكاً راسخاً للسعودية.

وقال ترمب، في بيان، إن أجهزة المخابرات الأميركية تواصل تقييم المعلومات بشأن مقتل #خاشقجي، مشيراً إلى أنه "ربما سيصعب معرفة الحقائق كافة المحيطة بالجريمة".