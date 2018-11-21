"إينرويل جاردن سيتي" يتكفل بسداد تكلفة تركيب أطراف صناعية لـ20 حالة

دشن نادي إينرويل جاردن سيتي برئاسة نهاد بدوي، مبادرة لتركيب الأطراف الصناعية لعدد 20 حالة من الجنسين من ضحايا الحوادث أدت إلى بتر أطرافهم. وتسلم الضحايا، الأطراف الصناعية بعد إعدادها بعناية تامة من قبل المتخصصين، بهدف إعادة تمكينهم مجتمعيا ودمجهم في الحياة العامة واستعادة قدرتهم على العمل. ​

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