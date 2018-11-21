بالصور| رانيا يوسف بإطلالة غريبة.. ومتابعوها: "شبه مايكل جاكسون"

نشرت الفنانة رانيا يوسف، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "الإنستجرام"، آخر "فوتوسيشن" لها بالإطلالة التي ارتدتها، أمس، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

وكانت رانيا ارتدت بدلة سوداء، تتكون من قميص وسترة قصيرة وبنطلون، وزينت الإطلالة بذيل طويل من الشيفون، بالإضافة إلى قبعة، باللون ذاته، غير أنها أضافت استخدام بعض الاكسسوارات ذات اللون الفضي.

وتلقت رانيا العديد من الانتقادات حول هذه الإطلالة التي شبهت بالإطلالة الرجالية، "هي مالها أسود كدة ليه بتذكريني بمايكل جاكسون"، وقال آخر "خضيتني يا رانيا" وقال ثالث "الميكب أوفر أوي".

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