مايا دياب تهنئ فيروز بعيد ميلادها: "يوم عيدك بحس بالاستقلال"

هنأت الفنانة اللبنانية مايا دياب، المطربة فيروز بمناسبة عيد ميلادها الـ83 عامًا، حيث نشرت صورة "جارة القمر" عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "الإنستجرام".

وعلقت مايا على صورة فيروز قائلة: "بيوم عيدك بحس بالوطنية، ‎بيوم عيدك بحس بالاستقلال،‎ إنت الوحيدة اللي أعطيتي بلدي هوية، ‎هوية وطنية وفنية وفخر ‎لما بسمع صوتك بحس باستقلال‎ أكتر من استقلال من عيدو وما بعمرنا حصلنا عليه".

وتابعت مايا في تعليقها على عيد ميلاد فيروز، قائلة: "‎طالما صوتك كل يوم بوسع المدى، بتمنى أنك تكوني سعيدة بحياتك على قد ما بتسعديلنا حياتنا‎ وياريت منقدر نعطيكي قد ما أعطيتي كل واحد".

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