بعد تحذير الأرصاد من الأمطار الرعدية.. التزموا بهذه النصائح الضرورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

في فصل الشتاء يجب الحرص وأخذ كافة الاحتياطات قبل الخروج من المنزل لتجنب الإصابة بمرض الإنفلونزا، خاصة في الأيام المقبلة، حيث حذرت الأرصاد من انخفاض درجات الحرارة بداية من يوم الخميس، ومن المتوقع سقوط أمطار.

لذا نقدم لكم نصائح ضرورية وهامة يجب اتباعها قبل الخروج من المنزل لتجنب الإصابة بنزلات البرد، وفق ما نشره موقع "Dailymedical".

- مراعاة ارتداء الملابس الثقيلة قبل النزول من المنزل، وارتداء "جاكيت" ثقيل" خاصة في حال عودتك في وقت متأخر من الليل.

- يفضل عدم ارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة، تحسبًا لهطول الأمطار محملة بالأتربة والعفار.

- في حال ظهور أي من علامات الإصابة بنزلات البرد، كإنسداد الأنف، يفضل أخد مسكنات معك في حقيبتك.

- وينصح للفتياتبعدم إرتداء كعب عالي.

- تناول كوب من الماء البارد قبل نزولك من المنزل مباشرة.

- الابتعاد عن الأشخاص المصابين بالإنفلونزا.

- أكثر من تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي، كالبرتقال واليوسفي.