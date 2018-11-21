بالصور- من هي "خدوجة" صاحبة أغرب "فستان" بمهرجان القاهرة السينمائي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

أثارت إحدى الفنانات المشاركات بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين، أمس، موجة من الجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالتها التي بدت غريبة على هذه المناسبة.

وظهرت الفنانة الليبية بزي تصميمه ولونه غريب، وتحدثت عن إطلالتها خبيرة الموضة هدى عصام، التي قالت إن ما ارتدته يشبه إلى حدِ كبير الزي النسائي الشعبي في ليبيا، الذي ينقسم إلى قطعتين الجزء العلوي منه يسمى (القمجة)، وهو عبارة عن بلوزة مطرزة بالخيوط اللامعة أما الجزء السفلي فيتكون من قماش يتسم بالبساطة، وبه حزام من نفس القماشة، وتنسق السيدات معه الإكسسوارات الذهبية.

وأضافت خبيرة الأزياء والموضة، في تصريحات لمصراوي، أنه على الرغم من اختيارها للزي الشعبي إلا أن تقفيل قصة الفستان كانت غير موفقة تماماً، وبالتالي انعكست على مظهرها وقوامها، مشيرة إلى أنه كان يفضل أن ترتدي خلال هذه الفاعليات فستان سوارية بسيط، خالي من النقوش أو أي تطريزات.

من هي صاحبة هذه الإطلالة؟

وصاحبة هذه الإطلالة هي الفنانة الليبية خدوجة صبري، ونستعرض لكم في السطور التالية أبرز المعلومات عنها:

1- ولدت الفنانة الليبية خدوجة صبري، في يوم 17 أبريل من عام1961.

2- تروجت المخرج الليبي الفتيورى العايب، وأنجبت منه بنتان ريم وليبيا.

بدأ نجمها يلمع منذ ظهورها الأول سنه 1973 أثناء مشاركتها في مسرحية مع فرقه "الجيل الصاعد" ثم شاركت في ثمانية أفلام ليبية، وفي حوالي 22 مسرحية متنوعة ما بين الاجتماعي والاستعراضي والأدبي ومن أبرزهم "البنت اللي قالت لا" و"عريس بنت السلطان" وبدون تأشيرة".

3 - قدمت للإذاعة الليبية أعمال عديدة تجاوزت الـ 40 عملًا إذاعيًا.

5- لقبت خدوجة بعدة ألقاب بينها سفيرة الفن الليبي ونجمة ليبيا الأولى وفراشة الفن.

6-حققت نجاحات عديدة نظير لأدائها المميز في العمل، لذا حازت على جائزة أحسن ممثلة في مهرجان آفاق السينما العربية والأفريقية الموازي في قرطاج، كما كرمت في 2006 من قبل مهرجان شبرا الخيمة للمسرح في مصر، وبعد عامين من ذلك كرمت مرة أخرى في المهرجان الوطني الليبي للفنون المسرحية الذي أقيم في درنة في 2008.

7-فازت بجائزة الأداء الدرامي من مهرجان أوسكار الدولي التاسع بالغردقة عن دورها في مسلسل "وشاء القدر".